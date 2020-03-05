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Уникальный перфоманс и безумные эмоции: NOTRE DAME de PARIS Le Concert в Одессе

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14 марта в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного неповторимая, знакомая до боли, и всё же совершенно новая история бессмертной любви в стенах легендарного Собора Парижской Богоматери.

Эта сказка о жизни, об отчаянии. Гюго один из величайших писателей, чьи книги будут жить вечно. Его произведения полны мудрости, философии и истории.

Сюжет мюзикла выстроен между 4 главными персонажами: Красавицы цыганки Эсмеральды, влюблённой в самовлюблённого капитана Феба, который хочет лишь провести с ней ночь; уродливого горбуна Квазимодо, искренне любящего её всем сердцем и священника Клода, который борется со своими чувствами к ней.

Семь удивительных Голосов под слияние скрипок и поэзию виолончелей вдохновят Вас заново пережить, снова поверить и ещё раз влюбиться в красоту.

Симфонический Оркестр, Хор, Рок бэнд, в концерте задействовано около 100 артистов и тонны светового и звукового оборудования.

Цена билетов 300 — 1450 гривен. Их можно купить здесь.

Начало 14 марта в 16 часов, 15 марта в 19 часов.

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