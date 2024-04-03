Смотрите, кто стал новым руководителем Одесской таможни

Новым руководителем Одесской таможни стал Юрий Чердынцев, ранее делавший карьеру в органах юстиции и Фонде госимущества.

Об этом сообщает издание Антикор.

Юрий Чердынцев – одессит. Окончил школу №56 и судебно-прокурорский факультет Юракадемии. До назначения занимал должность директора спецлаборатории по экспертизе и исследованию Гостаможслужбы, ранее возглавлял департамент управления госпредприятиями Фонда госимущества, Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, был заместителем начальника главного территориального управления юстиции в Одесской области. Доктор философии в области права.

Предыдущего главу таможни Сергея Гринчишина уволили ранее с должности, хотя на официальном сайте Гостаможслужбы он значится как и.о. начальника таможни.

По информации «Думской», с Чердынцевым связан целый ряд коррупционных скандалов. В частности, СМИ приписывают ему тесные связи с так называемыми чёрными регистраторами и нотариусами, незаконную приватизацию памятника архитектуры на Ольгиевской, 8 и блокирование расследования дела по приватизации ещё одного памятника — дома на Приморском бульваре, 7 (одна из так называемых полуциркульных зданий, ныне являющихся собственностью одиозного предпринимателя Руслана Тарпана, скрывающегося за границей).

Есть информация, что у Чердынцева хорошие связи в прокурорско-минюстовской среде. Он консультировал бывшего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, сбежавшего за границу после того, как ему объявили о подозрении в завладении 500 млн грн, сыграл важную роль в приватизации порта Усть-Дунайск, — отмечает «Думская».

Одесса News информировала о назначении первым заместителем председателя Одесской областной госадминистрации Александра Харлова.

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