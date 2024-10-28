978 дней войны: ВСУ превратили в металлолом более 9 тысяч танков врага

С 24 февраля 2022 по 28 октября 2024 годов Силы обороны Украины ориентировочно уничтожили 9 120 танков (+7 за последние сутки).

Об этом утром 28 октября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину общие боевые потери противника составили около 690 720 (+1 680 за последние сутки) человек.

Силы обороны также уничтожили за это время вражеских боевых бронированных машин ‒ 18395 (+40 за последние сутки), артиллерийских систем – 19872 (+51), РСЗО – 1240, средств ПВО ‒ 984, самолётов – 369, вертолётов – 329, БпЛА оперативно-тактического уровня – 17867 (+68), крылатых ракет ‒ 2625, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 27660 (+100), специальной техники ‒ 3556 (+14).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Одесса News также сообщала, что Зеленский в сентябре 2024 года назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ: «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся около 49 тысяч украинцев.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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