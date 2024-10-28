Одесские аграрии засеяли 20% озимого ячменя, зато 150% рапса

Посев сельскохозяйственных культур – основа продовольственной безопасности Одесской области.

По сообщению председателя облгосадминистрации Олега Кипера, в Одесской области продолжают без устали работать, чтобы обеспечить стабильность агропромышленного комплекса и создать прочный фундамент для урожая 2025 года.

План под урожай 2025 года – 760 тыс. га озимых зерновых, в частности: 560 тыс. га озимой пшеницы; 200 тыс. га озимого ячменя; 100 тыс. га озимого рапса, — информирует Кипер.

Отмечается, что на сегодняшний день аграрии уже посеяли 43,4% от плана озимых зерновых, среди которых: 290 тыс. га озимой пшеницы (51,8% от прогноза), 40 тыс. га озимого ячменя (20% от прогноза). Кроме того, озимый рапс уже посеян на площади 150 тыс. га, что составляет 150% от запланированного.

«Эти показатели свидетельствуют о серьёзном подходе сельхозпредприятий к развитию отрасли и готовности работать даже в сложных условиях. Наши аграрии – настоящие герои, закладывающие основу стабильного будущего», — резюмирует глава ООГА.

Одесса News информировала, что из-за обстрелов украинской портовой инфраструктуры Одесской области со стороны страны-агрессора России на мировом рынке поднялись цены на пшеницу и страхование экспорта.

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