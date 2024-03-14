Радио «Одесса» молчало 14 дней подряд, за что оштрафовано медиарегулятором

Национальный совет по телевидению и радиовещанию наложил штраф на «Радио Одесса» из-за отсутствия вещания в течение 14 дней подряд.

Соответствующее решение медиарегулятор принял на своём заседании 14 марта.

«Плановая проверка установила, что медиа не говорит в течение 14 дней подряд на частоте 100,7 МГц в с. Петроверовка и Ширяевском районе Одесской области. Следовательно, признан факт нарушения субъектом требования пункта 4 части первой статьи 35 Закона (неисполнение во всём объёме условий лицензии в части программной концепции вещания)», — говорится в сообщении.

Нацсовет считает это серьёзным нарушением.

Отмечается, что указанное нарушение предусматривает штраф в размере 10% от суммы лицензионного сбора. Для компании он будет составлять 1529,14 грн.

Регулятор обязал медиа устранить нарушения и не допускать их в своей деятельности.

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