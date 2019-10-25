Одесский нардеп возглавил депутатскую группу по связям с Арменией

В Верховной Раде Украины появилась группа по межпарламентским связям с Республикой Армения.

Возглавил новое депутатское объединение народный депутат из Одессы и представитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» Артём Дмитрук.

На своей странице в Facebook парламентарий пообещал «придать новый импульс» отношениям двух стран, сделав имеющееся стратегическое партнёрство более эффективным.

«Как глава группы, могу отметить, что я и все мои коллеги депутаты, входящие в объединение, приложат все усилия для эффективного стратегического партнёрства и придания нового импульса развитию конструктивных связей между Украиной и Арменией!», — написал нардеп.

По информации одесских СМИ, спонсором Артёма Дмитрука является крупный бизнесмен и по совместительству — президент Союза армян Украины — Вилен Шатворян.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе в Верховной Раде появилась группа под названием «Кубань», которую возглавляет ещё один одесский нардеп = Алексей Гончаренко. Задачей своего формирования он назвал «разработку политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».