Ураганный ветер ломал деревья в Одессе как спички

Сегодня, 18 января, в Одессе из-за усиления штормового ветра до 27 м/с повалены 19 деревьев и рухнула одна крупная ветка. Также по нескольким адресам зафиксированы обрывы проводов.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что сильными порывами ветра повалены деревья по адресам: ул. Радостная, 17 и 19, ул. Академическая, 3, Николаевская дорога, 305 (2 дерева), пр-т Небесной Сотни, 17 (ветка), пр-т Небесной Сотни, 17, Лузановка (2 дерева), ул. Академика Филатова, 30 В, пр-т Добровольского, 151/3 и 77А (также обрыв проводов), ул. Одария, 5, ул. Дача Ковалевского, 93, на пересечении улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези, ул. Семёна Палия, 88 (также обрыв проводов) и 108, ул. Космонавтов, 22, ул. Генерала Бочарова, 15 (также оборваны провода) и ул. Героев обороны Одессы, 52.

«Коммунальные службы ликвидируют последствия стихии», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в январе специалисты КП «Горзелентрест» начали работы по санитарной обрезке зелёных насаждений в Одессе.

Фото: «Одесса»

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