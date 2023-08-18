«ПриватБанк» в ночь на 19 августа приостановит все операции по картам

В ночь на 19 августа «ПриватБанк» проводит регламентные работы, из-за чего операции с картами будут остановлены до утра.
Об этом пресс-служба банка 18 августа сообщила в Facebook.
Отмечается, что с 0.30 до 7.30 временно могут быть недоступны операции с картами, говорится в сообщении.
Такой же перерыв планируется в работе «Приват24», банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
«Регламентные работы систем и сервисов необходимы, чтобы повысить качество и безопасность платежей», – отметили в пресс-службе.
Как сообщала Одесса News, государственный «ПриватБанк» автоматически продлил срок действия платёжных карт на два года.
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