«ПриватБанк» в ночь на 19 августа приостановит все операции по картам

В ночь на 19 августа «ПриватБанк» проводит регламентные работы, из-за чего операции с картами будут остановлены до утра.

Об этом пресс-служба банка 18 августа сообщила в Facebook.

Отмечается, что с 0.30 до 7.30 временно могут быть недоступны операции с картами, говорится в сообщении.

Такой же перерыв планируется в работе «Приват24», банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

«Регламентные работы систем и сервисов необходимы, чтобы повысить качество и безопасность платежей», – отметили в пресс-службе.

Как сообщала Одесса News, государственный «ПриватБанк» автоматически продлил срок действия платёжных карт на два года.

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