Спортивный стрелок из Одессы Иван Ткаленко в составе команды выиграл «золото» в Перу

На чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров в Лиме (Перу) сборная Украины завоевала своё первое «золото».

Об этом сообщает Минмолодёжьспорта.

В командных соревнованиях по стрельбе из винтовки в положении лёжа на 50 м принимал участие 19-летний юниор из Одессы Иван Ткаленко (тренеры Светлана Скачко и Ирина Виноградова).

С общим результатом 1860,9 наши стрелки опередили соперников из Швеции (1859,0) и Норвегии (1858,6).

У сборной Украины уже 4 медали на мировом первенстве-2024: 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Соревнования в Лиме продлятся до 7 октября.

Фото: facebook.com/minmolodsport, НОК в Одесской области

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