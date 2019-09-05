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Свершилось: Кабмин официально уволил Супрун

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Правительство уволило с должности первого заместителя министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также Павла Ковтонюка и Александра Линчевского с должностей заместителей министра.

Соответствующие распоряжения №№ 713-р, 714-р и 715-р обнародованы на Правительственном портале.

В документах отмечается, что увольнение состоялось по собственному желанию.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада утвердила новый состав правительства 29 августа после того, как предыдущий состав Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия. Министерство здравоохранения возглавила Зоряна Скалецкая.

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