Свершилось: Кабмин официально уволил Супрун

Правительство уволило с должности первого заместителя министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также Павла Ковтонюка и Александра Линчевского с должностей заместителей министра.

Соответствующие распоряжения №№ 713-р, 714-р и 715-р обнародованы на Правительственном портале.

В документах отмечается, что увольнение состоялось по собственному желанию.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада утвердила новый состав правительства 29 августа после того, как предыдущий состав Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия. Министерство здравоохранения возглавила Зоряна Скалецкая.