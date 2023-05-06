Киевский театр «Визави» привёз одесситам «Одиночество в сети»

14 мая насцене Одесского театра музкомедии Киевский театр «Визави» покажет спектакль «Одиночество в сети».

Постановка по наиболее известному и неоднозначному роману Януша Вишневского – рассказ в письмах о запретной, но такой желанной любви. Спектакль по одному из самых противоречивых романов столетия никого не оставит равнодушным.

Знакомство в сети, отношения на расстоянии – это происходит с героями спектакля. Она – из Польши, а он – из Германии, и их переписка в интернете перерастает в сильную страсть. Но реальны ли эти чувства или только плод воображения, рождённый в результате одиноких ожиданий? И что сложнее пережить: расстояние или долгожданную встречу?

В спектакле звучит музыка Баха, Шопена, Чайковского, французская классическая музыка.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Стоимость билетов от 150 гривен можно купить здесь.

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