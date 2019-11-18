Зеленский наградил одесского механизатора орденом

Накануне Дня работников сельского хозяйства Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами ряд представителей агропромышленного комплекса страны, в том числе жителя Одесской области.

Как говорится в соответствующем Указе Президента, «за значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд и по случаю Дня работников сельского хозяйства постановляю наградить орденом «За заслуги» III степени Мирчева Сергея Викторовича — механизатора-комбайнёра сельскохозяйственного производственного кооператива «Криничная», Одесская область».