Центральное разведывательное управление США опубликовало засекреченные ранее материалы о лидере украинских националистов Степане Бандере, в которых его называют «украинским фашистом» и «агентом Гитлера».

Как сообщает «Страна», ы открытый доступ ЦРУ выложило английский перевод статьи из журнала русской эмиграции «Социалистический вестник», датированного 1951 годом.

Материал называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». В нём Степан Бандера называется «украинским фашистом» и «профессиональным агентом Гитлера».

«За пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — говорится в статье.

Под «государством Бандеры» имеется в виду провозглашение бандеровцами государства 30 июня 1941 года во Львове. В акте говорилось, что украинское государство будет тесно взаимодействовать с Великой Германией Адольфа Гитлера. Однако в Третьем рейхе не одобрили эту инициативу, которая не была с ними согласована. Вскоре Бандера был арестован. 21 июля 1941 года МИД Германии объявил, что акт провозглашения украинского государства не имеет юридической силы.

Автор рассекреченной ЦРУ статьи считает, что сторонникам свободной Украины нужно стереть этот эпизод, потому что он принёс стране «позор и страдания».