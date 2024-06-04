В Одессе ВВК признала годным мужчину с олигофренией, которого задержали на улице

В соцсетях распространилось видео, на котором женщина рассказывает о мужчине с олигофренией, которого, по её словам, в Одессе признали годным к военной службе.

Об этом сообщает «Думская».

На видео, которое телеканал «Думская ТВ» опубликовал в YouTube, снят мужчина, который всё время молчит, а его историю рассказывает женщина за кадром. Кем она приходится мобилизованному, неизвестно.

«Микулевский Александр Сергеевич, сегодня, 30 мая, его ТЦК утром забрали, держали до конца вечера в Киевском РВК. Мы отбивали, как могли, – у него диагноз «олигофрения», умственно отсталый. Комиссия признала годным за 30 минут», – говорит она.

По словам рассказчицы, в ТЦК «никто не захотел разбираться в этом диагнозе».

«Сейчас он находится на Заньковецкой (на этой улице расположен ТЦК и СП Хаджибейского района Одессы, -ред.), дальше будем смотреть, куда и как заберут. Мы постараемся собрать все справки, которые нужны в нашем государстве, и дать доказательства, что этот ребёнок болен и он не может служить, у него не было военного билета, ни приписного, ничего, но его забрали», – заявила женщина.

Одесский областной ТЦК и СП опубликовал в Facebook заявление, изложив свою версию событий. В ТЦК не отрицают, что задержание, о котором идёт речь в видео, было, но утверждают, что всё происходило законно.

В заявлении облвоенкомата говорится, что граждане с диагнозом «олигофрения лёгкой степени» могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения в соответствии с действующими нормативными актами, в частности, приказом Минобороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года.

«Важно учесть, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз, не было предоставлено ни представителям Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии», – подчеркнули в ТЦК.

Там подтвердили, что мужчина прошёл военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был признан годным к прохождению службы.

«Все процедуры происходили в соответствии с законодательством, которое регламентирует порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации», – утверждают в ТЦК.

В заявлении говорится, что теперь «каждый должен постоянно носить с собой военно-учётные документы, удостоверяющие наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации».

«Отсутствие таких документов может привести к недоразумениям и непредсказуемым ситуациям», – сказано в сообщении.

В ТЦК убеждены, что действия военнослужащих «находились в пределах правового поля», а процедура проведения медицинского осмотра мужчины «соответствовала установленным требованиям».

Одесса News информировала, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Верховная Рада продлила военное положение до 11 августа 2924 года.

16 мая Кабмин принял постановление, регламентирующее в том числе порядок вручения повесток. Повестки в Украине теперь могут раздавать круглосуточно и практически везде, а с 18 июля их начнут рассылать по почте.

В апреле в Украине приняли обновлённый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая. Согласно одной из его норм, все военнообязанные в течение двух месяцев должны обновить для ТЦК свои персональные данные – через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), электронный кабинет либо придя в военкомат. 17 мая Зеленский подписал закон о многократном увеличении штрафов за уклонение от мобилизации.

Видео: DumskayaTV/YouTube

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