Одесса досрочно погасила кредит на приобретение 47 новых троллейбусов

16 августа в полном объёме погашены остатки по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 3 млн. 600 тыс. евро и уплачены проценты за пользование кредитом на сумму 156 тыс. 988 евро.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в рамках реализации проекта «Обновление городского электротранспорта г. Одессы», согласно решению Одесского городского совета, между КП «ОГЭТ» и ЕББР 21 октября 2015 года был заключён кредитный договор на сумму 8 000,0 тыс. евро для приобретения 47 новых низкопольных троллейбусов.

«КП «ОГЭТ» в полном объёме выполняло свои обязательства перед Европейским банком реконструкции и развития. В течение 2019-2024 годов осуществлено погашение кредита (основной суммы долга) в сумме 4 400,0 тыс. евро. Согласно условиям кредитного договора, исполнение финансовых обязательств состояло из оплаты тела кредита, процентной ставки за пользование кредитом с возможностью снижения в зависимости от кредитного рейтинга», — говорится в сообщении.

Однако, с начала 2023 года произошло значительное ухудшение мировой рыночной конъюнктуры, что привело к значительному росту суммы выплат по кредиту. В этой связи было согласовано досрочное его погашение.

С учётом этого, КП «Одесгорэлектротранс» получило пополнение уставного капитала за счёт средств бюджета Одесского городского территориального общества в сумме 169 840 000,0 грн для досрочного погашения кредита. Досрочное погашение позволило сэкономить бюджетные средства на сумму около 795,0 тыс. евро, или 36 млн грн.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy