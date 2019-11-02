Под Одессой сегодня проходят испытания боевых ракет

2 ноября в северной части Чёрного моря проводятся ракетные стрельбы, в связи с чем запрещена навигация судов и полёты.

Об этом сообщил Украинский милитаристский портал.

Прибрежное предупреждение действует с 6:00 до 16:00 и запрещает навигацию судов. Аналогичное время указано и для запрета полётов.

Площадь перекрытого района составляет 6 тыс. 323 кв. км. и охватывает сразу три области — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Береговая линия перекрытых районов находится недалеко от населённого пункта Черноморское, где расположен одноимённый военный полигон, также известный как «Чабанка».

«Масштаб перекрытия водного района свидетельствует о вероятном испытании комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ «Нептун», которые до этого происходили на Государственном испытательном полигоне «Алибей» на юге Одесской области», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае в Одесской области состоялся этап испытания ракет Ольха М и Ольха Р.