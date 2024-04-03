Вакарчук назвал ошибкой свои попытки построить политическую карьеру

Фронтмен украинской группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук не хотел бы в дальнейшем заниматься политикой.

Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 3 апреля на сайте «Украинской правды».

«Я больше не хотел бы в своей жизни заниматься политикой. Я считаю, что то, чем я занимаюсь сейчас, максимально эффективно, даёт гармонию и реализацию мне, а главное – по состоянию на сегодня приносит много пользы. Я в этом совершенно уверен», – сказал артист.

Он назвал ошибкой свои предыдущие попытки построить политическую карьеру.

«Думаю, что в своё время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике. Я недооценил, насколько на меня многие возлагали большие надежды, – признался артист. – Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я определённым образом их ожидания, которые они возлагали на меня, не оправдал. Я это сделал совершенно не со зла. Моя ошибка тогда была в том, что я не осознал этого. Поэтому мне за это действительно очень больно внутри. Но хочу сказать честно, что я всю жизнь делал, делаю и буду делать на своём месте всё, что могу, чтобы моя страна была сильной, честной, справедливой».

Для справки. Вакарчук дважды избирался народным депутатом. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии «Наша Украина – Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата. На парламентских выборах 2019 года он был избран нардепом по спискам от партии «Голос». Летом 2020 года он сложил свои депутатские полномочия, сказав, что его основной целью было привести в парламент «новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей» и частично эту задачу он считает выполненной.

Фото: Украинская правда

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