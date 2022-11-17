Международная морская организация (IMO) изменила движение в порты Большой Одессы

Международная морская организация (IМО) одобрила предложение Украины о внесении изменений в существующие системы распределения движения в порты Большой Одессы.

Как сообщает USM, по результатам 106-й сессии Комитета по безопасности на море, IМО поддержала предложение Украины по внесению изменений в существующие системы распределения движения «Подходы к портам Одесса и Ильичёвск» и «Между портами Одесса и Ильичёвск» путём объединения их в единую систему распределения движения «Подходы в порты Черноморск, Одесса и Южный».

Рабочая группа в составе работников Администрации судоходства и специалистов ГУ «Госгидрография» выполнила задание по пересмотру системы установления путей движения судов.

Принятые IMO изменения усовершенствуют систему установленных путей движения судов в северо-западной части Чёрного моря, приводят систему путей, функционировавшую на национальном уровне, в соответствие с системой установленных путей, принятых IМО и введённых на международном уровне.

Изменения обновляют такие данные, как система координат WGS 84, название системы распределения движения (СРР), нумерация и названия частей СРР, названия некоторых портов, морские навигационные карты. Обновлённая СРР устанавливает самые безопасные маршруты в самых глубоких водах для судов, следующих в и из украинских портов Черноморска, Одессы и Южного, а также в направлении Николаевского и Херсонского портов.

СРР спроектирована таким образом, чтобы упростить схемы движения транспортных потоков в зонах схождения/расхождения и оптимальным образом организовать движение судов, которые заходят/выходят из портов Большой Одессы.

Изменения будут введены в действие через шесть месяцев с момента их принятия Комитетом по безопасности на море IМО, то есть с 1 июня 2023 года.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Украина на Ассамблее Международной морской организации заявила о необходимости введения морских гуманитарных коридоров.

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