Умер солист Одесской оперы Анатолий Бойко

15 февраля на 76-м году жизни скончался выдающийся оперный певец, солист Одесского театра оперы и балета Анатолий Бойко.

Об этом сообщила пресс-служба театра в Facebook.

«С грустью сообщаем, что сегодня на 76-м году ушёл из жизни Анатолий Иванович Бойко — народный артист Украины, выдающийся оперный певец. С 1972 года — солист Одесского театра оперы и балета. За четыре десятилетия Анатолий Иванович исполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец: Феррандо («Трубадур»), Борис («Борис Годунов»), Иван Хованский ( Хованщина»), Кончак и Галицкий («Князь Игорь»), Алеко («Алеко»), Сальери («Моцарт и Сальериі»), Собакин ( «Царская невеста»), Рене («Иоланта»), Гремин («Евгений Онегин»), Тибо («Орлеанская дева»), Мефистофель («Фауст»), граф Монтероне («Риголетто»), Пётр I («Пётр I»), Отец («Катерина»).«, — говорится в сообщении.

Выдающийся певец до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом, — отметили в театре.

Анатолий Бойко родился в Чугуеве Харьковской области, в 1974 году окончил Одесскую консерваторию, но уже в 1972-м стал солистом Одесского театра оперы и балета.

Редакция Одесса News выражает глубокое сочувствие родным и близким покойного Анатолия Бойко.

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