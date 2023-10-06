В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Церковный, светлая память

6 августа в бою за Украину, её свободу и независимость, во время наступательных действий около населённого пункта Урожайное Донецкой области погиб матрос Александр Церковный родом из села Ройлянка Одесской области.

Об этом сообщает Успеновский сельский совет.

«Матрос мужественно исполнил воинский долг, проявив при этом мужество и героизм», — говорится в сообщении.

Бойцу было 38 лет. У него остались родители, семья, близкие люди…

Одесса News сообщала, что 15 августа жители Арцизской громады Одесской области провели в последний путь своего земляка Сергея Дубового, который погиб от рук оккупантов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Успеновская громада

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