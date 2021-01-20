Как жителям Одесской области поменять поставщика газа

В соответствии с Законом Украины «О рынке природного газа» стало возможным выбрать поставщика газа по усмотрению потребителя.

Для этого необходимо:

1. Определиться с компанией, от которой хотите получать услугу по поставке природного газа.

Потребитель природного газа должен определиться с лицензированным поставщиком. Найти перечень поставщиков природного газа можно на сайте НКРЭКУ.

2. Подать заявление-присоединение установленного образца к новому поставщику.

Для изменения поставщика природного газа бытовые потребители вместе с заявлением-присоединением к условиям договора поставки природного газа бытовым потребителям, подписанное бытовым потребителем или уполномоченным им лицом, предъявляют поставщику такие документы:

• документы, которыми определено право собственности или пользования на объект (помещение)

• документ, удостоверяющий личность потребителя, а также регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов. Заявление о присоединении можно заполнить на сайте нового потенциального поставщика природного газа (при его наличии) или отправить отсканированное/сфотографированное заявление на его электронный ящик.

3. Получить подтверждение от нового поставщика природного газа об одобрении заявления-присоединения.

На рассмотрение заявления и документов потенциальный поставщик положено не более 20 дней.

Новый поставщик, после получения заявления-присоединения, не позднее чем на 3-й рабочий день со дня получения заявления, направляет уведомление на информационную платформу оператора газотранспортной системы о намерении бытового потребителя сменить поставщика природного газа. При этом действующий поставщик автоматически получает уведомление о намерении его потребителя заключить договор с другим поставщиком.

В случае согласия поставщика заключить договор с потребителем, он вносит информацию о новом потребителе в свой Реестр потребителей и со следующего дня начинает поставлять газ новому потребителю. Новый поставщик в течение 3 рабочих дней письменно уведомляет бытового потребителя о дате, с которой осуществляется поставка природного газа.

Кстати. Для перехода к новому поставщику необходимо рассчитаться с предыдущим. Отсутствие индивидуального газового счётчика не является препятствием для смены поставщика природного газа. Каждый бытовой потребитель природного газа имеет 2 договора: на поставку природного газа и на его распределение. Это две разные услуги. Поставщика природного газа потребитель выбирает сам, а распределение природного газа в Одесской области осуществляется компанией АО «Одессагаз».

Как сообщала Одесса News, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.