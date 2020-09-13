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  3. Кому в Одессе 14 сентября отключат свет

Кому в Одессе 14 сентября отключат свет

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14 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 40а 15:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  32, 32а, 34 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 40а 9:00
14 сентября		 11:00
14 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Блока:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 58-А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 61Б, 62, 63 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  13, 18А, 21, 21А, 22, 22а, 24-26, 28, 49а 8:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Варненская:  1, 7/3, 7/4 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Вильямса Академика:  73, 75 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Вишневая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Вишневая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Гагарина проспект:  6А, 8А 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  6, 8, 10, 18 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  6, 8, 10, 18 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 8:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  18 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  2/1, 28, 33, 1517 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  1, 2 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Демянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Демянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Десантный бульвар:  14 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Десантный бульвар:  14 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Днепровская:  108 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Днепровская:  108 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Днестровская:  20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  22, 22а, 24А, 26, 36, 68, 70, 70авт34, 72 8:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Заднепровского:  29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54А, 56, 58, 60 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Королёва Академика:  96, 98, 98/1, 98/2 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Космонавтов:  48 9:00
14 сентября		 19:00
14 сентября		 Заплан.
Крымская:  72А, 80, 82 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Крымская:  72А, 80, 82 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Кустанайская:  7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 52а, 54 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Малиновского Маршала:  55, 57, 61, 61/2, 65ком 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Марсельская:  23, 25, 27, 29, 31 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Марсельская:  23, 25, 27, 29, 31 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Марата улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14Б, 15, 15а, 16, 16-А, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37-А, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46-А, 48, 52 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Матросская:  2 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  17, 18 8:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Моторный 2-й переулок:  2, 4, 6А, 8А, 10, 12 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Моторный 1-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Новомосковская:  19 10:00
10 сентября		 0:00
18 сентября		 Авария
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Паустовского:  29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Паустовского:  29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Пересыпская 8-я улица:  1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 15:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Пересыпская 3-я улица:  5, 7, 11, 13, 13а, 15 15:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 15:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 9:00
14 сентября		 11:00
14 сентября		 Заплан.
Пересыпская 3-я улица:  5, 7, 11, 13, 13а, 15 9:00
14 сентября		 11:00
14 сентября		 Заплан.
Пересыпская 8-я улица:  1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 9:00
14 сентября		 11:00
14 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Петрова Генерала:  19, 21, 23/1 9:00
14 сентября		 19:00
14 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Просёлочная:  1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23, 39, 39а 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Пугачёва:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 18/1, 18А, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Путевая:  1, 1/2, 6 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Ростовская:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Ростовская:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Самолётная:  28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 46А, 48, 49, 50, 51 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Самолётная:  15, 17, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 39, 39а 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Селекционная:  1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Селекционеров:  6, 20 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Семена Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Семинарская:  1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Сенная:  2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Станционная 2-я улица:  15 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Станционная 3-я улица:  1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Станционная 1-я улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 51 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Станционная 2-я улица:  1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Степана Разина:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 59А, 62, 64 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Транспортная:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Тракторная:  1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 7:00
14 сентября		 12:00
14 сентября		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  1, 5/2, 5/3, 7, 7/3 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  31, 33, 33А, 35 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 4-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 15:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 4-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 9:00
14 сентября		 11:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Шефская:  25, 25А, 26 16:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
Шефская:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24 9:00
14 сентября		 18:00
14 сентября		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
14 сентября		 17:00
14 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
14 сентября		 20:00
14 сентября		 Заплан.
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