Кому в Одессе 14 сентября отключат свет

14 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 40а
|15:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Балтская дорога: 32, 32а, 34
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 40а
|9:00
14 сентября
|11:00
14 сентября
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Блока: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 58-А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 61Б, 62, 63
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 13, 18А, 21, 21А, 22, 22а, 24-26, 28, 49а
|8:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Варненская: 1, 7/3, 7/4
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Вильямса Академика: 73, 75
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Вишневая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Вишневая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 13, 13а
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 13, 13а
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Гагарина проспект: 6А, 8А
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|8:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 18
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 2/1, 28, 33, 1517
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 1, 2
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Десантный бульвар: 14
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Десантный бульвар: 14
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 108
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 108
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Днестровская: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 22, 22а, 24А, 26, 36, 68, 70, 70авт34, 72
|8:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Заднепровского: 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54А, 56, 58, 60
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Королёва Академика: 96, 98, 98/1, 98/2
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Космонавтов: 48
|9:00
14 сентября
|19:00
14 сентября
|Заплан.
|Крымская: 72А, 80, 82
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Крымская: 72А, 80, 82
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Кустанайская: 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 52а, 54
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 55, 57, 61, 61/2, 65ком
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 23, 25, 27, 29, 31
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 23, 25, 27, 29, 31
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Марата улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14Б, 15, 15а, 16, 16-А, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37-А, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46-А, 48, 52
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Матросская: 2
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 17, 18
|8:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Новомосковская: 19
|10:00
10 сентября
|0:00
18 сентября
|Авария
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
|15:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15
|15:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
|15:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
|9:00
14 сентября
|11:00
14 сентября
|Заплан.
|Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15
|9:00
14 сентября
|11:00
14 сентября
|Заплан.
|Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
|9:00
14 сентября
|11:00
14 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Петрова Генерала: 19, 21, 23/1
|9:00
14 сентября
|19:00
14 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Просёлочная: 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23, 39, 39а
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Пугачёва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 18/1, 18А, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Путевая: 1, 1/2, 6
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Самолётная: 28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 46А, 48, 49, 50, 51
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Самолётная: 15, 17, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 39, 39а
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Селекционная: 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Селекционеров: 6, 20
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Семена Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Семинарская: 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Сенная: 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Станционная 2-я улица: 15
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Станционная 3-я улица: 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Станционная 1-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 51
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Станционная 2-я улица: 1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Степана Разина: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 59А, 62, 64
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Транспортная: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Тракторная: 1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54
|7:00
14 сентября
|12:00
14 сентября
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 1, 5/2, 5/3, 7, 7/3
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 31, 33, 33А, 35
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
|15:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
|9:00
14 сентября
|11:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Шефская: 25, 25А, 26
|16:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.
|Шефская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24
|9:00
14 сентября
|18:00
14 сентября
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
14 сентября
|17:00
14 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
14 сентября
|20:00
14 сентября
|Заплан.