Вопрос на планёрку Труханова: почему плачут дети в парке Горького

Пришедшие в выходные дни в одесский парк Горького родители со своими крохами были сильно разочарованы — аттракционы — «машинки» и лошадки», на которых папаши и мамаши целую неделю обещали детям покататься — оказались в нерабочем состоянии.

Под детские слёзы нашему фотокору удалось узнать, что детский комплекс аттракционов Colorito в парке Горького стал жертвой рейдерства.

По словам одного из работников парка, в конце лета между владельцами Colorito возник спор, вследствие чего аттракционам отказали в предоставлении услуг по обеспечению электроэнергии, другими словами, с 1 сентября им вырубили свет.

В итоге – в парке стоят десятки бездействующих аттракционов, сотни заплаканных, лишённых простой детской радости, ребятишек и негодующих родителей.

Фото: Руслан Зайцев/»Одесса News