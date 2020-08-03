Мост через Хаджибейский лиман полностью отремонтируют к маю 2021 года

Мост через Хаджибейский лиман по автодороге М-05 подрядчики полностью отремонтируют и расширят к маю 2021 года.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в Facebook.

«Мост через Хаджибейский лиман — один из самых сложных участков на пути в Одессу по автодороге М-05. Сейчас на мосту продолжается капитальный ремонт, благодаря которому уже в мае 2021 года мост будет полностью обновлён и расширен до 3-х полос движения в каждую сторону», — говорится в сообщении.

Огляд мосту через Хаджибейський лиман 🏗Міст через Хаджибейський лиман — одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси по автодорозі М-05. Наразі, на мосту триває капітальний ремонт, завдяки якому вже до травня 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік. 📹Переглянути поточний стан робіт можна на відео нижче.👷‍♂Підрядна організація веде роботи випереджаючи графік, і вже до кінця року буде відкрито проїзд правою частиною мосту. Зараз, на правому проїзді заверешно бетонування монолітної залізобетонної плити, ведеться підготовка до укладання гідроізоляційного шару. На лівому проїзді влаштовуються та бетонуються буронабивні палі.⚠ Зверніть увагу, що через ремонтні роботи рух через Хаджибейський міст ускладнено. Якщо рушаєте до Одеси на вихідні, щоб уникнути заторів зверніть увагу на схему об'їзду мосту в першому коментарі до цього посту. Gepostet von Укравтодор am Sonntag, 2. August 2020

Отмечается, что подрядная организация ведёт работы с опережением графика, и уже к концу года будет открыт проезд по правой части моста.

«Сейчас, на правом проезде завершено бетонирование монолитной железобетонной плиты, ведётся подготовка к укладке гидроизоляционного слоя. На левом проезде устанавливаются и бетонируются буронабивные сваи», — добавляют в Укравтодоре.

Также обращают внимание, что из-за ремонтных работ движение по Хаджибейскому мосту затруднено и рекомендуют пользоваться объездом.

Как сообщала Одесса News, 4 июля 2020 года в ходе ознакомления Президента Украины Владимира Зеленского с инфраструктурными проектами Одесской области глава Укравтодора Александр Кубраков доложил Президенту, что среди знаковых объектов – мост через Хаджибейский лиман, подчеркнув, что это долгострой, который возводится уже 12 лет. Капитальный ремонт объекта происходит в рамках президентской программы «Большое строительство».