Байден назвал «безумием» отказ от поддержки Украины

Президент США Джо Байден назвал абсолютно ошибочной перспективу отказа от помощи Украине, борющейся с российской агрессией.

Об этом 5 декабря пишет The New York Times, сообщает издание ГОРДОН.

По словам Байдена, прекращение поддержки Украины противоречит интересам США.

«Отказ от поддержки Украины – это просто абсолютное безумие», – заявил американский президент.

Он пообещал, что его администрация добьётся выделения средств для Украины.

Сенатор-демократ из Коннектикута Кристофер Мерфи после брифинга, посвящённого вопросу выделения средств для Украины, сказал о республиканцах: «Когда Владимир Путин войдёт в страну НАТО, они будут сожалеть о том дне, когда решили сыграть в политику с будущим безопасности Украины».

Республиканцы требуют принятия закона, усиливающего безопасность американской границы, чтобы воспрепятствовать незаконной миграции. Это они называют обязательным условием для того, чтобы Республиканская партия поддержала финансирование помощи для Украины. Республиканцы заявляют, что администрация Байдена готова выделить миллиарды долларов на помощь союзникам за границей, но игнорирует безопасность собственных границ, пишет The New York Times.

Одесса News информировала, что по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермак 5 декабря во время своего официального визита в США, отсрочка предоставления Киеву американской помощи была бы чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy