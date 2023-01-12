Одесский фотограф получил золотую медаль на фотоконкурсе в Эмиратах

Одесский фотохудожник Евгений Самученко победил на международном фотоконкурсе от HIPA в Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что за месяц до начала войны Евгений Самученко проводил фотосъёмку Днепра возле Станислава Херсонской области. Одно из фото с изображением льда у берега реки и потоков воды фотограф отправил на фотовыставку в ОАЭ, по результатам которой получил золотую медаль.

«Благодаря этой победе, многие ещё раз увидели красоту Украины и особенно Херсонщины, на которой сейчас ведутся боевые действия. Это уже 7-я Золотая медаль HIPA и 9-я по общёму счету награда от легендарного HIPA в списке побед Евгения Самученко», — говорится в сообщении.

Об этом фото Евгений рассказывает так: «Я сделал её еще до войны с помощью дрона. Это вход в лиман и тонкая корка льда. Мне удалось застать это состояние, когда лёд начал откалываться. Сейчас эта территория деоккупирована».

Евгений рассказывает, что впервые взял в руки фотоаппарат в 12 лет. Это была подаренная отцом «Смена». Тогда подросток с головой ушёл в мир фотоискусства. Всё свободное время он искал подходящие ракурсы, освещения и красивые пейзажи, а затем закрывался в тёмной ванной, чтобы проявить плёнку и увидеть результаты своего труда. Сейчас Евгений с благодарностью вспоминает этот опыт, позволивший ему принять участие в фотопроизводстве полного цикла. После окончания учёбы Евгений погрузился в рекламный бизнес, в котором добился успеха.

К фотографии он вернулся 11 лет назад и настолько снова увлёкся, что забросил основную работу.

Также сообщается, что в марте прошлого года одессит совместно с Люсией Боднар выпустил книгу фотографий «Красоты Украины», которая в конце года вошла в ТОП-20 лучших фотокниг по версии The Telegraph. Она представлена в книжных маркетах по всему миру. Но в Украине её не найти — книга дорогая – 50 евро. «Для украинцев такие суммы сегодня неподъёмны», — считает Самученко.

Главная мечта фотографа сегодня — как можно быстрее вернуться к работе в Украине, ведь у нас сейчас особо не пофотографируешь — часть мест заминирована, ещё множество требует специальной аккредитации. Невозможной из-за комендантского часа стала и ночная съёмка. Поскольку дроном в период военных действий пользоваться запрещено, ещё в начале лета Евгений отдал свой беспилотник на нужды ВСУ.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года одесский фотограф Евгений Самученко удостоен золотой медали на международном фотоконкурсе Smile World в Китае за фото «На розовой планете».

Фото: Евгений Самученко

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