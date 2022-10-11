В Одесском отделении Союза журналистов наградили участников конкурса

11 октября в Одесской региональной организации «Национальный союз журналистов Украины» прошла церемония награждения победителей ХХIII общенационального конкурса «Украинский язык — язык единения».
Об этом сообщает корреспондент Одесса News.
«Несмотря на военное положение, мы продолжаем проводить конкурс, — сказал руководитель одесской журналистской организации Юрий Работин. — В этом году у нас много номинаций, более 23-х лет уже занимаемся проведением конкурса».
В этом году награды получили:
- директор Одесского театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Елена Редько;
- директор Одесской областной филармонии, заслуженный работник культуры Украины Галина Зицер;
- журналист, издатель журнала «Судоходство» Александр Сивак;
- кандидат биологических наук, руководитель Одесского Ботанического сада ОНУ им. И.И. Мечникова Людмила Левчук;
- журналист Артур Суханов.
Для участников торжества Артур Суханов исполнил свою новую песню об Одессе.
Как сообщала Одесса News, Одесский национальный академический театр оперы и балета также стал лауреатом ХХIII общенационального конкурса «Украинский язык – язык единения».
Фото: Руслан Балабанов/Одесса News
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