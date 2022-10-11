В Одесском отделении Союза журналистов наградили участников конкурса

11 октября в Одесской региональной организации «Национальный союз журналистов Украины» прошла церемония награждения победителей ХХIII общенационального конкурса «Украинский язык — язык единения».

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

«Несмотря на военное положение, мы продолжаем проводить конкурс, — сказал руководитель одесской журналистской организации Юрий Работин. — В этом году у нас много номинаций, более 23-х лет уже занимаемся проведением конкурса».

В этом году награды получили:

директор Одесского театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Елена Редько;



директор Одесской областной филармонии, заслуженный работник культуры Украины Галина Зицер;



журналист, издатель журнала «Судоходство» Александр Сивак;



кандидат биологических наук, руководитель Одесского Ботанического сада ОНУ им. И.И. Мечникова Людмила Левчук;

журналист Артур Суханов.

Для участников торжества Артур Суханов исполнил свою новую песню об Одессе.

Как сообщала Одесса News, Одесский национальный академический театр оперы и балета также стал лауреатом ХХIII общенационального конкурса «Украинский язык – язык единения».

Фото: Руслан Балабанов/Одесса News

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