Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2023 года

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.

Об этом говорится на странице Нобелевского комитета в соцсети Х.

В сообщении указано, что ей присуждена премия за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека.

На сайте Нобелевской премии говорится, что Мохаммади сейчас находится в тюрьме.

«Наргес Мохаммади – женщина, правозащитница и борец за свободу. Ее смелая борьба за свободу выражения мнений и право на независимость стоила огромных личных потерь. В общей сложности иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью», – сказано в сообщении.

Мохаммади борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения, поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело.

Выступать за права женщин Мохаммади начала в 1990-е годы, еще будучи студенткой. После окончания учебы она работала инженером, а также обозревателем в различных реформаторских газетах. В 2003 году она стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране.

В 2011 году Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему тюремному заключению за её усилия по оказанию помощи заключённым активистам и их семьям. Два года спустя, после освобождения под залог, она занялась кампанией против применения смертной казни.

В 2015 году произошёл второй арест и тюремный приговор. В тюрьме она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политических заключённых, особенно женщин, что практикуется в иранских тюрьмах.

«Наргес Мохаммади – женщина, правозащитница и борец за свободу. Присуждая ей Нобелевскую премию мира в этом году, Норвежский Нобелевский комитет желает почтить её мужественную борьбу за права человека, свободу и демократию в Иране. Премия мира этого года также присуждается сотням тысяч людей, которые в предыдущем году выступили против политики теократического режима, направленной на дискриминацию и угнетение женщин. Только приняв равные права для всех, мир сможет достичь братства между нациями, которое стремился продвигать Альфред Нобель. Премия Наргес Мохаммади следует давней традиции, согласно которой Норвежский Нобелевский комитет присуждает Премию мира тем, кто работает над продвижением социальной справедливости, прав человека и демократии», – говорится в сообщении комитета.

Кстати. Президент Украины Владимир Зеленский был в списке фаворитов букмекеров на получение Нобелевской премии мира 2023 года. При этом эксперты говорили, что у него мало шансов получить премию.

Одесса News информировала, что Нобелевская неделя стартовала 2 октября, когда были объявлены лауреаты 2023 года в области медицины. Впоследствии были объявлены имена лауреатов в области физики, химии и литературы.

9 октября будут названы имена победителей в области экономики.

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