Новый состав Наблюдательного совета приступил к работе на Одесском припортовом

11 октября в акционерное общество «Одесский припортовый завод» прибыл новый состав Наблюдательного совета предприятия.

Как утверждает официальный сайт завода, кандидатуры были утверждены на дистанционном собрании акционеров Общества, которое состоялось 1 октября.

Отмечается, что в состав Наблюдательного совета вошли пять человек, в частности, трое независимых членов — Коломийченко Андрей, Дуденков Юрий, Филонов Анатолий и два представителя Фонда государственного имущества Украины — Кудин Денис и Вижунов Александр.

На первом собрании нового состава Наблюдательного совета, которое состоялось на территории АО «ОПЗ», большинством голосов председателем был утверждён Юрий Дуденков, а его заместителем Денис Кудин.

«Члены Наблюдательного совета в этот день также провели общее собрание с Правлением предприятия, а затем встретились с начальниками структурных подразделений и профсоюзным комитетом завода», — говорится в сообщении.

«Все члены Наблюдательного совета имеют опыт работы в химической отрасли. Мы будем принимать непосредственное участие в жизни завода. Сейчас, чтобы удержать предприятие и коллектив, уже проводится ряд мероприятий, в частности, в отношении пересмотра тарифа на приём, хранение и отгрузку аммиака и возврат налога на переплаченную прибыль», — сказал в своём выступлении перед представителям трудового коллектива Юрий Дуденков.

Как сообщала Одесса News, 7 октября в рамках всеукраинской акции протеста Профсоюзов Украины под стены Кабинета министров вышли представители коллектива Одесского припортового завода с требованием возобновить работу предприятия, остановившуюся 19 сентября вследствие ситуации, сложившейся с поставками газа и его взлетевшей стоимостью.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.