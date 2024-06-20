В Одессе прошла встреча болгарских СМИ со всего мира

В Одессе 19 июня в Национальном пресс-клубе Болгарского телеграфного агентства прошла 19-я встреча болгарских медиа со всего мира. Представители семи медиа посетили пресс-клуб лично, ещё более 20 – присоединились к мероприятию онлайн.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что мероприятие объединило представителей большого количества болгарских медиа со всего мира, освещающих жизнь и деятельность болгарских диаспор в разных странах. В Украине они работают над освещением последствий полномасштабного вторжения РФ.

По словам генерального директора БТА Кирилла Валчева, в Одесской области сейчас проживают около 150 тыс. болгар и эта диаспора является самой большой в Украине. Именно поэтому Одесса была избрана местом проведения встречи представителей медиа.

«В мире работают около 50 болгароязычных медиа. Сегодня здесь представлено только 7 – люди боятся ехать в Одессу во время войны, ещё 20 представителей СМИ приобщаются к встрече онлайн. Основная задача мероприятия – мы хотим показать нашу причастность к людям, живущим в Украине во время войны», — сообщил Валчев.

По его мнению, одна из проблем медиа в мире – нехватка иностранных журналистов в Украине, которые освещали бы то, что происходит в стране.

«В Одессе только у БТА есть постоянный корреспондент Светлана Драгнева, которая каждый день работает и освещает все события. Относительно борьбы с российской пропагандой самое главное – это передача фактов… Наша задача – не писать эмоциональные утверждения, а передавать конкретные факты и освещать происходящие в Украине события», — добавил Валчев.

Генеральный директор Укринформа Сергей Череватый поздравил БТА и представителей болгарских медиа и подчеркнул, что болгарская диаспора является мощной и неотъемлемой частью украинского народа, которая вместе с украинцами сейчас отражает российскую агрессию.

«Мы всегда будем с вами надёжными партнёрами и друзьями и очень ценим то, что вы делаете. То, что вы сегодня приехали в Украину – мощный акт солидарности и дружбы. Одесса – один из ключевых городов, город-порт, где базируются наши военно-морские силы, пока мы деоккупируем Севастополь. Мы верим, что после победы мы, как и наши болгарские коллеги, станем членами НАТО и ЕС», – сказал Череватый.

Он также отметил, что Болгария противостоит российской пропаганде и опровергает мифы о враждебности и антидемократичности стран НАТО.

«Россия долго распространяла миф, что НАТО – это антиславянский и антиправославный блок. Однако на примере Болгарии мы видим замечательный кейс, опровергающий этот нарратив. Так же, как Россия распространяет миф об особом пути славянских народов, не разделяющих ценности западного мира. Мы видим, что демократия и развитие СМИ, в том числе у наших болгарских коллег, также обесценивает этот российский миф. Благодарен за всё, что делает правительство Болгарии для помощи Украине», — подчеркнул Череватый.

Заммэра Одессы Павел Вугельман отметил, что Одесса не только украинский город, но и болгарский, ведь в городе и области проживает очень большая диаспора.

«Бомбить Одессу означает бомбить болгарский или любой европейский город. В Одессе в мире и согласии проживает более 130 национальностей и мы благодарны каждой за то, что вы несёте миру правду о страшной войне в Украине», — сказал Вугельман.

Исполнительный директор Исполнительного агентства по делам болгар за границей Райна Манджукова отметила, что болгароязычное население живёт по всему миру, поэтому работа журналистов, благодаря которой правительство Болгарии узнаёт о проблемах своего народа, очень важна.

«Первая тема этой встречи – поддержка, это очень важно. Коллеги, которые узнали, что я собираюсь на встречу в Одессе, спросили, как всё будет проходить, ведь велик риск обстрелов. У каждого есть право выбора. Я ответила, что понимаю их, но, по моему мнению, прибытие в Одессу – это выражение сострадания и поддержки проживающих здесь украинцев и болгар», — сказала Манджукова.

По словам представительницы уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Марии Поповой, благодаря пресс-клубу БТА в Одессе граждане Болгарии могут узнать о том, что происходит в Украине.

«Сегодняшняя встреча станет площадкой, которая проинформирует общество тех стран, которые вы представляете. Этот форум позволит вам убедиться, что Украина, несмотря на войну, продолжает соблюдать европейские нормы, в частности, по правам нацменьшинств», — сказала Попова.

Генеральный консул Республики Болгария в Одессе Светослав Иванов подчеркнул, что Болгария – единственная страна ЕС, во время войны открывшая корреспондентский офис в Украине. Всего же БТА насчитывает 30 пресс-клубов по всему миру.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Болгария в Одессе Светославом Ивановым, а также гендиректором Болгарского телеграфного агентства (БТА) Кириллом Валчевым.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy