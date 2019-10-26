В некоторых пригородах Одессы отключат воду 29 октября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм в с.Красноселка 29 октября будет прекращена подача воды отдельным потребителям.

Так, водоснабжение будет прекращено в этот день с 09:00 до 22:00 следующим потребителям области:

с.Корсунцы, с.Красноселка, с.Светлое.

Ранее Одесса News сообщала о прекращении водоснабжения с 09:00 28 октября до 06:00 29 октября потребителям следующих улиц города: Каманина, Литературная, Аркадиевский переулок, Морской переулок, Мореходный переулок, Компасный переулок.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).