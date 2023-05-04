Мэр Одессы не внёс залог в 30 миллионов гривен и отправлен за решётку

Высший антикоррупционный суд постановил заключить под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о махинациях с заводом «Краян».

4 мая коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу одесского «Краяна» — городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Учитывая, что обвиняемый Труханов не внёс 30,866 млн грн залога, определённого судом, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесению залога.

ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod