Киевстар расширил покрытие 4G ещё в 14 городах Украины, в том числе в Одессе

Национальный телеком-оператор «Киевстар» продолжает расширять сеть покрытия мобильного интернета в городах с использованием частот 900 МГц. За лето скоростной интернет с использованием 4G заработал ещё в 14 городах Украины, в том числе в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«Киевстар продолжает улучшать качество покрытия мобильного интернета в городах с использованием частот 900 МГц. Благодаря этому улучшается и работа сети в помещениях. В течение лета скоростной интернет на новых частотах заработал ещё в 14 городах », — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель регионального маркетинга компании Михаил Миколюк, Киевстар имеет наибольший спектр частот в диапазоне 900 МГц, и это позволяет не только активно расширять 4G-сеть в сельской местности, но и использовать их для улучшения покрытия в городах.

«Мы ставим качество работы сети для клиентов превыше всего, что доказано и результатами независимых исследований Speedtest от Ookla», — сказал он.

По информации оператора, среди новых городов, где заработал LTE900, — Одесса, Киев, Львов, Харьков, Хмельницкий, Луцк, Ривне, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Мелитополь, Белая Церковь и Каменец-Подольский. Всего же с начала года благодаря низким частотам Киевстар улучшил работу сети в 22 городах Украины, где в общей сложности проживает 12 млн человек.

Для этого, по данным компании, мобильный оператор установил около 700 базовых станций, работающих в диапазоне LTE900. Благодаря этому удалось, в частности, улучшить качество сигнала внутри помещений, ведь сигнал на низких частотах лучше проникает через стены сооружений по сравнению с сигналом на высоких частотах.

Кстати. Сеть 4G Киевстар сегодня работает в 16 тыс. городов и сёл, где проживает 89% населения Украины. По данным исследования американской компании Ookla, которой принадлежит сервис Speedtest, именно у Киевстар самая высокая средняя скорость мобильного интернета в Украине и наибольшее покрытие.

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