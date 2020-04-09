В Одессе задержали преступника, действовавшего по липовым документам

В Одессе задержали члена преступной группировки, который оказался разыскиваемым за тяжкие преступления гражданином соседнего государства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Чтобы избежать ответственности за совершённые на родине разбой и вымогательство, злоумышленник предоставил правоохранителям документы на имя нашего соотечественника. Полицейские разоблачили мужчину. Сейчас он ждёт ареста и экстрадиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте этого года в Одессе полицейские задержали организатора и членов этнической преступной группировки, которая промышляла на территории города кражами, грабежами и разбойными нападениями.



В подтверждение своей личности один из восьми задержанных предоставил правоохранителям пакет документов на имя гражданина Украины, 28-летнего жителя Одесской области. На их основании мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.185 и ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Однако в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что личные сведения, предоставленные подозреваемым, не соответствуют действительности. На самом деле мужчина был объявлен в международный розыск как 35-летний гражданин соседнего государства. Он сознательно скрыл свои истинные анкетные данные, чтобы избежать ответственности за совершённые в своей стране тяжкие преступления.

Постановлением апелляционного суда Одессы указанному гражданину мера пресечения была изменена на домашний арест. Однако на основании собранных материалов Интерпола сотрудники управления стратегических расследований и батальона полиции особого назначения ГУНП задержали злоумышленника в порядке статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о его аресте и последующей экстрадиции на родину.

Между тем обстоятельства, при которых подозреваемый получил украинские документы, и лица, которые к этому причастны, устанавливаются.



Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области