Ломаченко полетит в США для подготовки к боксёрскому поединку

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко на текущей неделе вылетит в США.

Об этом сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас, пишет Xsport.

«Василий Ломаченко возвращается и выезжает в Америку уже на следующей неделе (интервью записано 13 августа). Будем готовиться. Соперник пока ещё неизвестен. Будем больше официально объявлять в тот момент, когда он будет в Америке на этой неделе».

Ломаченко и Климас

Ранее Вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова подтвердила информацию о потенциальном выезде Василия Ломаченко из Украины для проведения следующего поединка: «Да, это правда. Готовим письмо Министру обороны о возможности (Василия Ломаченко) выехать и провести бой».

Для справки. Василий Ломаченко – военнослужащий Вооружённых Сил Украины с начала полномасштабной войны, всё это время старательно выполняет приказы своего командира и, как это было всегда, служит украинскому народу и Украине.

Как сообщала Одесса News, боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко планирует вернуться в ринг в октябре.

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