Мадонна накануне саммита мира выступила в защиту украинских детей, вывезенных в РФ

Американская певица Мадонна 11 июня разместила в Instagram пост в поддержку детей, которые пострадали от войны. Она также упомянула украинских детей, которые были незаконно вывезены оккупантами в страну-агрессор Россию.

Свой пост знаменитость проиллюстрировала видеокадрами, на которых запечатлены в том числе и украинские дети в обстреливаемых российскими оккупантами городах, — пишет издание ГОРДОН.

«Везде, где происходит война, страдают дети. Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави… У этого списка нет конца, – написала артистка. – Возможно, мы не во многом согласны, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наших детей нужно защищать».

Певица отметила, что 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвящённый прекращению войны в Украине и возвращению более 19 тыс. украинских детей, которые были оторваны от своих семей и депортированы в страну-агрессор Россию.

«Я выступаю за мир для всех детей во всём мире. По всему миру. И я никогда не остановлюсь! Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне», – отметила она.

Одесса News информировала, что после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ певица поддержала Украину и осудила действия Путина, а 14 октября в2023 года о время своего первого концерта в рамках The Celebration Tour появилась на сцене в Лондоне с украинским флагом.

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