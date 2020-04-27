В Одессе почтили память погибших ликвидаторов Чернобыльской трагедии

26 апреля, в Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, в Одессе возложили цветы к памятнику, установленному на углу ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта в память о погибших одесситах-чернобыльцах.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что сегодня в Одессе проживают 2 410 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Среди них — 122 участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также в Одессе проживают 169 вдов погибших (умерших) граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой.

«В рамках Городской целевой программы одесситам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предоставляется финансовая поддержка», — говорится в сообщении.

Фото: «Одесса»