В Одессе частично возобновлено водоснабжение, заработали котельни

6 декабря возобновлена ​​подача воды в дома одесситов.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, остаются без водоснабжения районы Заставы, Слободки, Тираспольского и Дальницкого шоссе.

«В эти районы будет организован подвоз воды специализированными машинами. О графике и локациях будет сообщено отдельно после их формирования коммунальными службами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 6 декабря все 11 районных котелен Одессы перезапущены, работают и подают тепло в дома одесситов. Сотрудники жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний проводят работы по развоздушиванию системы.

«Из 146 малых котелен работают 12. Все остальные остаются без электроснабжения», — говорится в официальной информации горсовета.

Как информировала Одесса News, 6 декабря городской электротранспорт Одессы работать не будет из-за отсутствия электроэнергии.

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