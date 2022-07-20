Изменится ли соцполитика в стране: Рада назначила нового министра

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Новым министерством соцполитики стал человек из Офиса президента, — сообщает Украинская правда.

«За» назначение Жолнович проголосовали 282 депутата: «Слуга народа» дала 209 голосов; Европейская солидарность – 0; «Родина» – 0; «Платформа за жизнь и мир» – 15; «За будущее» – 13; «Голос» – 7; «Доверие» – 17; «Восстановление Украины» – 11; Внефракционные – 10″, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает от новоназначенного министра социальной политики Оксаны Жолнович обеспечение социальной поддержки для всех, кто в ней нуждается, и продолжение пенсионной реформы.

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник, сообщает Укринформ.

«Сейчас количество вызовов в социальной сфере очень большое, а поэтому ожидаем от нового министра быстрого включения в работу. Мы должны как обеспечить социальную поддержку каждого, кто в этом нуждается, так и продолжить реализацию стратегических планов, в том числе пенсионной реформы», — подчеркнул Шмыгаль.

Он приветствовал Жолнович в правительственной команде и поблагодарил бывшего министра Марину Лазебную за 2,5 года работы в сверхсложных условиях пандемии и войны.

Оксана Жолнович руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе Президента. Она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Система трудового права Украины» и является доцентом кафедры социального права. В 2019-2021 гг. была советницей министра социальной политики в сфере защиты лиц с инвалидностью. Ей 43 года.

Как сообщала Одесса News, 15 июля министр социальной политики Марина Лазебная подала заявление об отставке в Верховную Раду.

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