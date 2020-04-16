Что скажет глава Одесского облсовета на решение суда

Передача главой Куяльницкого сельсовета земли в аренду фирме, которой владеет председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко, стала одним из эпизодов уголовного дела.

Об этом сообщает Избирком.

«Приморский районный суд Одессы арестовал имущество, изъятое при обыске в Куяльницком сельском совете Подольского района Одесской области. Как следует из постановления суда, обыск проводился в рамках уголовного производства, начатого по заявлению общественной организации «Асоциация аграриев Подольского района», которая обвинила главу сельсовета в злоупотреблении властью», — пишет издание.

Отмечается, что в материалах уголовного дела, кроме прочего, упоминается, что в течение 2018 года председатель сельсовета разорвал договоры аренды земли с 30 предпринимателями и выделил эту землю — примерно две тысячи гектаров — только двум предприятиям: СПК «Дружба Народов» и ООО Агрофирма «Нива+».

Основателями СПК «Дружба Народов» являются бывший депутат Одесского облсовета Пётр Обухов, действующий председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко, ещё один бывший председатель облсовета и член исполкома Одесского горсовета Михаил Шмушкович.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обосновало обыск в помещениях телеканала «Думская TV» на улице Канатной в Одессе расследованием возможных злоупотреблений чиновниками Одесского облсовета при продаже нежилых помещений по адресу: Лидерсовский бульвар, 13 фирме «Шаг вперёд».