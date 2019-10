Одесса приглашает на Fashion Day

С 17 по 20 октября в Одессе пройдёт 20-й юбилейный сезон Odessa Fashion Day.

Открытие нового сезона Odessa Fashion Day состоится 17 октября в символическом для проекта месте, где 10 лет назад стартовал 1-й Odessa Fashion Day.

Организаторы ждут всех в 19:00 на catwalk в Bernardazzi (ул. Бунина, 15). Здесь пройдут показы украинских дизайнеров. Закрывать день будет обновлённый бренд известного всем Nikita Melenevski — «Lux».

18-20 октября с 15:00 до 21:00 на главном подиуме сезона в Музее КП «Одесгорэлектротранс» (Алексеевская площадь, 21А) свои коллекции продемонстрируют около 30, как молодых, так уже и хорошо известных дизайнеров. Вниманию гостей будут представлены бренды VLASNA, KASS, КОЛЛЕКТИВ & Annet, Ljalja, DIVchA, ANNmodels for See Arsi, Dreams & Emotions, ПAPA SOLO, TernOva & Jennifer School, ZVOLI, шитьё PROSTO, Leyla, GORSET, Mary de Saba, Elena Ellenidi, Yaskrava, MARYNA NOSENKO, ManKevich, MariGe, Ivan Fotesko и другие.

Специальный гость — Надежда Мейхер с коллекцией собственного бренда Meiher by Meiher.

Не обойдётся и без внеподиумных мероприятий.

Так, 17 октября в 17:00 гостей ждёт презентация бренда КОЛЛЕКТИВ & Annet в дружеской и уютной атмосфере их ателье-кафе «КОЛЛЕКТИВ» на Канатной, 6, где каждый желающий сможет примерить и приобрести одежду от дизайнеров резидентов Odessa Fashion Day.

19 октября в 15:00 на локации партнёра компании «Пространство» состоится показ бренда из Дубаи, который имеет украинские корни — SophyG (See invitation).

20 октября — презентация коллекции «Urban City Disco» от дизайнеров КОЛЛЕКТИВ & Annet среди роскошных автомобилей в салоне «Эмералд Моторс» (See invitation).

Проект Odessa Fashion Day — инициатива по внедрению методов защиты и продвижения отечественного производителя в сфере моды на внутренний рынок Одессы и отдельно взятых регионов. Данный проект является некоммерческим. Все показы можно посетить бесплатно при условии предварительной регистрации на сайте: http://ofd.org.ua.

В этом году Odessa Fashion Day проходит при поддержке некоммерческой общественной организации Odessa Fashion Union, Одесского городского совета, Музея КП «Одесгорэлектротранс» и винного ресторана «Bernardazzi». Партнёры проекта Эмералд Моторс BMW, Пространство, Granddent, IQOS, ZARINA, GOODIDEA, Freedom, Artistry, Моршинская, Geneva hotels group, Vorontsov apartments, Premier Geneva Hotel, Make Me Up Studio and School, HAIR & MAKE-UP SCHOOL, ARTPODIUM, журналы «JOY», «Burda» и телеканал «Fashion TV UA».