Одесский музей народного искусства стал лучшим в Украине

Лауреатом премии за сохранение и охрану нематериального культурного наследия стал проект Одесского областного центра украинской культуры «Живой музей», известный как музей традиционного народного искусства.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что в музее собрана 371 единица музейных экспонатов, артефактов традиционного народного искусства Одесской области, представлены все самые распространённые виды ремёсел — гончарство и керамика, соломоплетение, народная кукла, роспись писанок и вышивка. Аутентичные полотенца, украшения, вещи ежедневного потребления представляют быт и обычаи древних времён нашего региона. Для посетителей организуются индивидуальные и групповые экскурсии.

«Также в стенах музея проводятся передвижные экспозиции. Наиболее известным стал выставочный проект «Музей вышивки» в рамках проведения «ХI Вышиванкового фестиваля», посвященного Дню Независимости Украины», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что зал музея оснащён новейшими технологиями, Здесь проводятся семинары, консультации, мастер-классы и другие формы работы, направленные на совершенствование квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Одесской области.

Кстати. Премия за сохранение и охрану нематериального культурного наследия присуждается ежегодно творческим союзам, фольклористам, исследователям и учёным, которые своей деятельностью способствуют выявлению, фиксации, сохранению и популяризации этнокультурного наследия и религиозных особенностей украинского народа.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября, в День рождения Одессы, в Преображенском парке состоялось открытие Мемориального музея-стены с именами выдающихся одесситов.

Фото: ООГА