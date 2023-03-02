В Одессе предлагают изменить названия Малиновского и Суворовского районов

За переименование Суворовского района в Пересыпский и Малиновского в Хаджибейский проголосовали члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

Решение комиссии носит рекомендательный характер, последнее слово за депутатами горсовета.

По данным Одесса News, для этих районов было три варианта названия. Для Суворовского – Лиманский (рядом — Хаджибейский и Кульницкий лиманы), Пересыпский или Николаевский. Малиновский предлагали переименовать в Степной (ориентированный в сторону степи, одна из улиц имеет такое же название), Молдаванский или Хаджибейский.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» планирует переименовать два филиала: Юго-западную железную дорогу и ЮЖД, поскольку эти филиалы получили свои названия ещё в Российской империи.

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