В список желающих занять кресло мэра Одессы добавились ещё двое

Одесская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала постановления о регистрации ещё двух кандидатов на должность городского головы.

Как сообщается на сайте городской избирательной комиссии, зарегистрированы Георгий Селянин — от Одесской областной организации партии «Батькивщина» и Геннадий Чижов — от Одесской городской организации партии «Слава и честь».

Про Георгия Всеволодовича Селянина комиссии известно, что он родился в 1969 году, беспартийный, образование высшее, но временно нигде не работает, проживает в Одессе, судим не был.

Геннадий Петрович Чижов, 1965 года рождения, образование высшее, президент общественной организации «Южноукраинский центр этнических и политических исследований «Лад», член политпартии «Сила и честь», проживает в пгт Доброслав Лиманского района Одесской области.

Как сообщала Одесса News, во исполнение решения ЦИК Одесская ТИК повторно рассмотрела вопрос о регистрации отдельных кандидатов на должность мэра Одессы и постановила отказать в регистрации кандидатам с одинаковыми фамилиями Филимонов, Зеленский, Саакашвили.