Samsung представил новые гибкие смартфоны, планшеты и смартчасы

Южнокорейская компания Samsung Electronics 26 июля представила ряд новых гаджетов — новые гибкие смартфоны, планшеты и смартчасы.

Об этом говорится в пресс-релизах компании, — пишет Укринформ.

«Samsung Electronics пытается открыть больше возможностей для людей и планеты, и важным для этого путешествия является создание ориентированного на человека мобильного опыта с большим количеством переработанных материалов без компромиссов. Новые Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 являют собой ещё один шаг в этом стремлении к разработке технологий, преодолевающих барьеры, одновременно стремясь минимизировать влияние на окружающую среду», — заявили в компании.

Отмечается, что Samsung не только добавила больше типов переработанных материалов в новые гибкие смартфоны, используемые в каждом устройстве, но и более чем вдвое количество компонентов устройств, содержащих минимум 10% переработанного пластика или стекла, или в среднем 22% переработанного стекла.

Также компания представила серию новых планшетов. «Samsung Electronics анонсирует новую серию Galaxy Tab S9, портфолио продуктов премиум-класса, которое переосмысливает ландшафт планшетов и устанавливает новые стандарты увлекательного просмотра и творческой свободы во всех трёх моделях — Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra», — заявили в компании.

Кроме этого, южнокорейская компания представила пару новых умных часов, чтобы «помочь пользователям строить здоровые привычки ежедневно и в течение ночи». Так, серия Galaxy Watch6 содержит предложения для здоровья с более тонкой рамкой, больший и более яркий дисплей и более интерактивный пользовательский интерфейс. Модели новых часов дают пользователям доступ к большему выбору универсальных циферблатов, а также к новым вариантам ремешков, позволяющих им достигать своих целей, — отметили в компании.

Как сообщала Одеса News, среди самых популярных моделей девайсов 2022 года признан планшет Samsung T735 Galaxy Tab S7 FE 12.4 LTE 4GB 64GB, в который можно вставить SIM-карту.

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