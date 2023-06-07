Единственный государственный осетровый завод в Украине полностью затоплен

Единственный государственный осетровый завод в Украине «Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбовоспроизводящий завод имени академика С.Т. Артющика» в с. Днепровское Белозёрского района Херсонской области полностью затоплен в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что завод ежегодно обеспечивал размножение более 1,5 млн. экземпляров молодняка осетровых.

В министерстве подчёркивают, что затопление завода – это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, которая может привести к исчезновению этих реликтовых видов в водоёмах Украины.

В настоящее время масштабы разрушений и объёмы ущерба устанавливаются. Учитывая особый охранный статус осетровых видов рыб, разрушение осетрового завода повлечёт за собой крайне негативные последствия для экологического состояния Украины и стран Черноморского бассейна.

Как сообщала Одесса News, по предварительным оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, ущерб от гибели всех водных биоресурсов в результате подрыва Каховской ГЭС может составить до 10,5 млрд грн. В министерстве прогнозируют, что может погибнуть 95 тыс. т взрослых особей, что нанесёт 4 млрд грн ущерба украинской рыбной отрасли.

Фото: Минагро

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