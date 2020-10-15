Кому в Одессе и пригородах 15-16 октября отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка магистрального водопровода диаметром 500 мм некоторым потребителям будет прекращено водоснабжение 15-16 октября.

В частности, с 09:00 15 октября до 08:30 16 октября будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города и пригородов:

ж/д станция «Усатово»,

с. Дачное,

ж/м «Застава-1»,

ул. Пестеля,

Киевское шоссе,

ул. Промышленная,

ул. Химическая,

ул. Н.Боровского,

ул. Степная,

ул. Плиева,

ул. В. Кириллова,

Селекционный институт,

4-й Житомирский пер.,

ул. Иоганна Гена.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, 15 октября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети много жителей Одессы останутся без света.