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  3. Кому в Одессе и пригородах 15-16 октября отключат воду

Кому в Одессе и пригородах 15-16 октября отключат воду

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Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка магистрального водопровода диаметром 500 мм некоторым потребителям будет прекращено водоснабжение 15-16 октября.

В частности, с 09:00 15 октября до 08:30 16 октября будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города и пригородов:

  • ж/д станция «Усатово»,
  • с. Дачное,
  • ж/м «Застава-1»,
  • ул. Пестеля,
  • Киевское шоссе,
  • ул. Промышленная,
  • ул. Химическая,
  • ул. Н.Боровского,
  • ул. Степная,
  • ул. Плиева,
  • ул. В. Кириллова,
  • Селекционный институт,
  • 4-й Житомирский пер.,
  • ул. Иоганна Гена.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, 15 октября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети много жителей Одессы останутся без света.

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