Кабмин определился с целой пачкой претендентов на глав районов в Одесской области

6 ноября Кабинет министров Украины согласовал на своём заседании кандидатуры председателей 21 из 26 районных государственных администрации Одесского региона.
Об этом сообщил народный депутат из Одессы, соратник экс-президента Порошенко Алексей Гончаренко.
У себя в Facebook он опубликовал такой список будущих глав райгосадминистраций:
Байлук Денис Александрович (Арцизская райгосадмиистрация);
Бамбура Геннадий Васильевич (Любашёвская РГА);
Головин Юрий Семёнович (Березовская РГА);
Гордиенко Пётр Иванович (Ширяевская РГА);
Демьяненко Александр Сергеевич (Великомихайловская РГА);
Драган Денис Игоревич (Николаевская РГА);
Драгомарецкий Виталий Леонидович (Подольская РГА);
Кабатов Евгений Александрович (Саратская РГА);
Кирьяк Роман Васильевич (Ивановская РГА);
Крисанов Дмитрий Валерьевич (Кодымская РГА);
Кучмийов Андрей Владимирович (Болградская РГА);
Муравенко Антон Александрович (Захарьевская РГА);
Ореховский Владимир Данилович (Тарутинская РГА);
Приходько Сергей Николаевич (Раздельнянская РГА);
Романенко Андрей Анатольевич (Беляевская РГА);
Семенюк Вячеслав Сергеевич (Килийская РГА);
Степаненко Сергей Васильевич (Савранская РГА);
Тодорова Наталья Ивановна (Измаильская РГА);
Чекал Николай Филиппович (Лиманская РГА);
Чечиля Андрей Владимирович (Татарбунарская РГА);
Яцышина Анна Анатольевна (Белгород–Днестровская РГА).
Все эти кандидатуры должен одобрить Президент Украины Владимир Зеленский, подписав соответствующие распоряжения.
Как сообщала Одесса News, днями председатели Татарбунарской и Арцизской районных государственных администраций Одесской области подали в отставку.