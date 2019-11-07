Кабмин определился с целой пачкой претендентов на глав районов в Одесской области

6 ноября Кабинет министров Украины согласовал на своём заседании кандидатуры председателей 21 из 26 районных государственных администрации Одесского региона.

Об этом сообщил народный депутат из Одессы, соратник экс-президента Порошенко Алексей Гончаренко.

У себя в Facebook он опубликовал такой список будущих глав райгосадминистраций:

Байлук Денис Александрович (Арцизская райгосадмиистрация);

Бамбура Геннадий Васильевич (Любашёвская РГА);

Головин Юрий Семёнович (Березовская РГА);

Гордиенко Пётр Иванович (Ширяевская РГА);

Демьяненко Александр Сергеевич (Великомихайловская РГА);

Драган Денис Игоревич (Николаевская РГА);

Драгомарецкий Виталий Леонидович (Подольская РГА);

Кабатов Евгений Александрович (Саратская РГА);

Кирьяк Роман Васильевич (Ивановская РГА);

Крисанов Дмитрий Валерьевич (Кодымская РГА);

Кучмийов Андрей Владимирович (Болградская РГА);

Муравенко Антон Александрович (Захарьевская РГА);

Ореховский Владимир Данилович (Тарутинская РГА);

Приходько Сергей Николаевич (Раздельнянская РГА);

Романенко Андрей Анатольевич (Беляевская РГА);

Семенюк Вячеслав Сергеевич (Килийская РГА);

Степаненко Сергей Васильевич (Савранская РГА);

Тодорова Наталья Ивановна (Измаильская РГА);

Чекал Николай Филиппович (Лиманская РГА);

Чечиля Андрей Владимирович (Татарбунарская РГА);

Яцышина Анна Анатольевна (Белгород–Днестровская РГА).

Все эти кандидатуры должен одобрить Президент Украины Владимир Зеленский, подписав соответствующие распоряжения.

Как сообщала Одесса News, днями председатели Татарбунарской и Арцизской районных государственных администраций Одесской области подали в отставку.