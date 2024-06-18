В Одесском горсовете прокомментировали скандал с генераторами

Пресс-служба Одесского городского совета прокомментировала распространённую в СМИ информации по генераторам, доставленным в Одессу в качестве гуманитарной помощи международных партнёров, но использовавшихся в личных целях.

Текст комментария опубликован на Telegram-канале «Одесса. Официально».

В нём, в частности, говорится, что «12 июня в некоторых телеграмм-каналах была опубликована информация о проведении следственных действий в заведениях, в которых, по данным журналистов, были обнаружены генераторы, полученные городом в качестве гуманитарной помощи. На следующий день, 13 июня, протокольным поручением и. о. Одесского городского головы Валерия Силина была создана комиссия и поручено срочно провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, находящихся на балансе или ответственном хранении КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» — в частности, генераторов, указанных в публикациях».

Отмечается, что для выполнения протокольного поручения непосредственно на местах была привлечена коммунальная техника и ответственные работники коммунальных предприятий. По каждому генератору, который пока не находится непосредственно на территории коммунального предприятия, проводится служебная проверка.

Подчёркивается, что все генераторы, переданные городу от международных партнёров, распределены по объектам критической инфраструктуры, в частности, медицинским учреждениям. Эта информация находится в открытом доступе и регулярно публикуется на официальных ресурсах Одесского городского совета.

В комментарии горсовета говорится, что «на сегодняшний день все медицинские учреждения, подчинённые городу, а также котельные оборудованы генераторами».

В горсовете категорически заявили, что «все публикации, в которых Одесский городской совет обвиняется в ненадлежащем использовании генераторов, считаем сознательной дискредитацией городских властей и нанесением репутационного ущерба на международной арене».

Авторы комментария напомнили, что «именно диалог, постоянная отчётность и прозрачность в международных отношениях позволили обеспечить миллионный город критически важной помощью в военное время – в частности, источниками альтернативного питания».

Одесса News информировала, что правоохранители открыли уголовное производство по следам журналистского расследования, приведшего к обнаружению использования служебного положения , что привело к растрате госимущества в крупных размерах. В частности, стало известно, что полученные городом электрогенераторы от международных партнёров оказались в ресторане «Vinobroteria», владельцем которого является Ольга Гриценко, девушка мэра Одессы Труханова, а также по месту жительства заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталия Цуренко, у самого мэра Труханова и на автомойке CARat.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy