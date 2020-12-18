Сотрудники Минобороны наживались на перевозке «груза 200» из района ООС

В Министерстве обороны начато служебное разбирательство по привлечению к ответственности должностных лиц, причастных к скандалу, связанному со злоупотреблениями при перевозке тел погибших украинских военных из Донбасса.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минобороны.

Проверка началась после того, как тележурналистка Янина Соколова в программе «Соромно» на тему «Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов» сообщила, что некоторые чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке тел украинских военных из Донбасса.



«По поручению министра, Управление по вопросам предупреждения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой. Установлено, в частности, что «действия определённых должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что после аудита Управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области присвоение должностными лицами Министерства обороны более 11 миллионов гривен, выделенных из бюджета на строительство военных городков.